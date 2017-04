Ein Bikini-Museum im Hotel

BAD RAPPENAU. Ein eigenes Museum ist eine Besonderheit, mit der ein Hotel wuchern kann. Noch interessanter dürfte es für die Gäste aber sein, dass es sich bei der geplanten Ausstellung im Best Western Hotel Bad Rappenau um das weltweit erste Bikini Museum handeln soll. Ab Ende 2018 sollen in einem Anbau die Geschichte der Kultbekleidung, Bikinis in der Kunst und aktuelle Bademoden-Trends gezeigt werden.

Die Idee zum Museum ist bei Hotelbesitzer Alexander Ruscheinsky bereits vor über fünf Jahren parallel zum Bau des Hotels gereift. Denn das Penthouse auf dem Dach des 47-Zimmer-Hauses trägt schon seit Beginn den Namen „Bikini Cube“. Gäste schlafen hier in einem 80 Quadratmeter großen Loft mit Panoramablick sowie Ausstellungsstücken und Malereien an den Wänden, die das berühmte Kleidungsstück thematisieren. Zudem zeigt das aktuelle Logo des Hotels einen stilisierten Bikini, der ebenfalls auf das Thema aufmerksam macht. Der Bau des Bikini Art Museums ist mit einem Ausbau des Hotels verbunden. Bis Ende 2018 sollen 48 Zimmer hinzukommen. Damit steigert das Hotel vor den Toren der Kurstadt Bad Rappenau sein Angebot auf insgesamt 95 Zimmer.

Mit dem Museum verwirklicht sich Alexander Ruscheinsky, Hotelbesitzer und Geschäftsführer der 24 RE Real Estate GmbH in Regensburg einen langgehegten Wunsch. Bevor er ins Hotelgeschäft eingestiegen ist, ist der Gründer und Hauptgesellschafter der 24-Betriebe schon zweimal Ausstellungsmacher gewesen. Für das Bikini Art Museum begibt er sich weltweit auf die Suche nach Exponaten: Neben Bikinis erwirbt er auch Gemälde, Fotografien oder Skulpturen zum Thema Bademode. Das Museum soll langfristig nicht auf Bad Rappenau beschränkt bleiben, sondern als Prototyp für die weltweite Vermarktung des Konzepts dienen. „Ich hoffe, dass in ein paar Jahren in den populärsten Mode-Metropolen der Welt Bikini Art Museen stehen.“

Die Ausstellung im Best Western Hotel Bad Rappenau gliedert sich künftig in die drei Bereiche „History“, „Art“ und „Move“. Die teilweise sehr skandalöse Entstehungsgeschichte des Bikinis wird in „History“, also der Geschichte, anhand von Bildern, Filmen und Ausstellungsstücken vermittelt. Auch historische und aktuelle Bücher über Bademode werden vorgestellt. Der Bereich „Art“ widmet sich der künstlerischen Komponente des Bikinis. Gemälde, Skulpturen, Fotografien sowie eine historische Badekarre zeigen die ästhetische Seite der Badebekleidung. Der dritte Abschnitt „Move“, also Bewegung, thematisiert zeitgenössische Badetrends wie beispielsweise Bikini-Fashion-Shows und neue Kollektionen, Events oder Bikini-Sportwettbewerbe.

Für das Hotel bedeutet das Museum zugleich ein neues Alleinstellungsmerkmal. Daniel Ruscheinsky, Direktor des Best Western Hotel Bad Rappenau und Sohn des Hoteleigentümers, geht davon aus, dass das Museum viele Besucher anlocken wird: „Mit dem Bikini Art Museum heben wir uns als Hotel von der Menge ab. So etwas gibt es sonst nirgends. Wir sprechen sowohl Gäste auf der Durchreise als auch Menschen in der Region an, die sich über die Trendmode informieren und unterhalten werden wollen.“ red/rk