Alpin-Chalets in Oberjoch gehen an den Start

BAD HINDELANG/OBERJOCH. Das geplante Chaletdorf des Panoramahotels Oberjoch in Bad Hindelang nimmt in wenigen Wochen seinen Betrieb auf. Am 14. September wird die offizielle Eröffnung gefeiert - in Anwesenheit der Hoteliersfamilie Lerch und der Investorenfamilie Breher.

Zur Verfügung stehen dann 13 luxuriös ausgestattete Ferienhäuser mit zwei bzw. drei Zimmern und 53 bzw. 89 Quadratmetern Fläche. Sie befinden sich auf einer Wiese unterhalb des 4-Sterne-superior-Hotels. Jedes Chalet verfügt über eine eigene Terrasse mit Hot Pot und Sonnenliegen, auch im großzügigen Garten können die Gäste entspannen.

Das Chaletdorf gehört zwar zum Hotel, wird aber eine eigene Rezeption bekommen. Auch das Steakrestaurant Zwölfhundert NN mit Frontcooking gehört zur Anlage. Außerdem wird es einen „Ghost Service“ für Frühstück und weitere kulinarische Offerten geben. Selbstverpflegung ist in den Ferienhäusern ebenfalls möglich. Gäste der Alpin Chalets können alle Hoteleinrichtungen nutzen, darunter auch den Wellnessbereich.

Das Chaletdorf ist nur eines von mehreren Projekten der Familie Lerch. Im Bau befindet sich außerdem das Hotel Das Weitblick Allgäu in Marktoberdorf, das im September 2018 an den Start gehen soll.