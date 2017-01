Street Art im Scandic Berlin Kurfürstendamm

BERLIN. Das Scandic Berlin Kurfürstendamm präsentiert neue Themenzimmer. 20 der insgesamt 217 Zimmer des Hauses begrüßen die Gäste jetzt mit einer besonderen Form der Kunst: Schwedische Graffiti-Künstler haben sie nach ihrem Gusto gestaltet. Das Motto der Aktion läuft unter einem Hashtag: #artstayshere.

Dabei sind die Graffitis in dem Berliner Hotel nicht die ersten in den Betrieben der Kette. „Im Jahr 2014 hat das Scandic Hamburg Emporio mit seinen Art Rooms gezeigt, dass Street Art Hotelzimmern eine beeindruckende und individuelle Note geben kann. Jetzt haben wir auch in Berlin ein einzigartiges Hotelerlebnis geschaffen“, so Steffen Seichter, Director E-Distribution Germany bei Scandic.

Neben den 20 Zimmern wurden auch Flure, der Fitnessbereich und das Restaurant mit Street-Art.Werken versehen. Den Künstlern wurde bei der Gestaltung freie Hand gelassen. So sind insgesamt über 40 Werke von 15 Künstlern entstanden, die allesamt aus Schweden, dem Mutterland der Hotelmarke Scandic, angereist waren. „Einige Kunstwerke springen sofort ins Auge, andere verschmelzen fast mit der Umgebung“, berichtet Scandic-Mann. „Die wenigsten Besucher entdecken alle Werke sofort – das macht den Besuch umso spannender.“

Zu Scandic gehören weltweit Scandic fast 230 Hotels in sieben Ländern. In Deutschland ist Scandic bislang mit zwei Hotels in Berlin und mit einem in Hamburg vertreten. red/rk