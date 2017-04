Roomers München startet im 3. Quartal

MÜNCHEN. Die Gekko Group ist zwar derzeit auf Expansionskurs, kann aber offenbar nicht alle selbst gesteckten Termine einhalten. Nachdem zur ITB Anfang März in Berlin das Hotel Provocateur gestartet ist, lässt die Eröffnung des Münchner Roomers weiter auf sich warten. Der neue Starttermin soll nun im 3. Quartal sein, und nicht, wie Anfang des Jahres kommuniziert, im April.

Als Grund für die Verschiebung nennt eine Sprecherin des künftigen Münchner Designhotels bauliche Verzögerungen und Änderungen im Design. Das Haus befindet sich in der bayerischen Landeshauptstadt an der Landsberger Straße und wird 281 Zimmer bieten. Es ergänzt das Markenportfolio der Roomers Hotels, die bereits in Frankfurt am Main und Baden-Baden zu finden sind. Besonderer Fokus liegt auf der Roomers Bar sowie dem japanischen Restaurant-Konzept Izakaya. Das künftige Haus wird unter dem Dach der Autograph Collection von Marriott vermarktet.

Der General Manager des neuen Roomers steht ungeachtet der Verzögerung bereits fest. Bardia Torabi, der über 20 Jahre Branchenerfahrung in der internationalen Luxushotellerie verfügt, bereitet das Opening derzeit mit einigen anderen Teammitgliedern vor, die ebenfalls schon an Bord sind. "Wir sind schon ganz heiß aufs Opening", heißt es aus dem Roomers-Team weiter. "Seit knapp zwei Monaten sitzen wir in einem Büro gegenüber vom Hotel und es tut sich viel." rk