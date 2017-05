Am Achensee entsteht eine Suiten-Lodge

MAURACH. Mit dem Cocoon by Alpenrose kommt ein neuer Typ von Hotel nach Maurach am Achensee. 27 Suiten, jede 80 bis 140 Quadratmeter groß und mit eigener Sauna ausgestattet, finden in der exklusiven Lodge Platz. Eröffnung soll im Herbst 2017 sein. Eine Suite ist dann ab 450 Euro pro Nacht buchbar.

Hinter dem Cocoon by Alpenrose steht Wolfgang Kostenzer junior, der gemeinsam mit seinen Eltern das 4-Sterne-superior-Hotel Alpenrose mit 190 Betten führt. Die Kostenzers haben in der Nachbarschaft ein freies Grundstück zum Kauf gefunden und können somit ihre Vision der Lodge in die Realität umsetzen. „Wir waren in den USA unterwegs und wollten eine Lodge nachbauen, wie man sie in den Rocky Mountains findet, nur mit tiroler Elementen“, berichtet der Juniorchef. So dominieren im Cocoon alpine Naturmaterialien, wie Holz und Leinen. Gleichzeitig geben große Glasfronten gute Aussicht nach draußen und sollen dem Anwesen internationale Eleganz verleihen.

Der Check-in für das Cocoon erfolgt an der Rezeption der Alpenrose. Ein eigenes Restaurant wird in dem Neubau aber zur Verfügung stehen, ebenso wie eine Café-Bar. Für die Lodge haben die Kostenzers 14 Mio. Euro investiert. 27 Mitarbeiter wollen sie zusätzlich einstellen.

Der Name Cocoon ist in der Hotellerie nicht neu. Seit einigen Jahren schon gibt es in München die Cocoon Hotels, ein Lifestyle-Konzept, das auch in andere Städte expandieren soll. Wolfgang Kostenzer, der die Marke Cocoon by Alpenrose beim österreichischen Patentamt eintragen lassen hat, sieht hier keine Verwechslungsgefahr: „Wir bewegen und im ländlichen und im Luxusbereich, die Cocoon Hotels sind im städtischen und Budget-Bereich angesiedelt.“