Hyatt wächst in Großbritannien

LONDON. Die Hyatt Hotels Corporation treibt ihre Expansion weiter voran. Mit dem Hyatt Place London Heathrow Airport ist nun das zweite Hotel der Marke in London gestartet. Das neue Haus ist zugleich das fünfte Hotel der Hyatt Hotels in Großbritannien.

Das neue Hotel verfügt über 358 Zimmer mit großem Hyatt Grand Bett, 42-Zoll-Flat-HD-TV und separatem Schlafsofa sowie einen Arbeitsbereich. Zudem gibt es den Gallery Market, ein rund um die Uhr geöffneter Supermarkt mit Angeboten wie Snacks und Sandwiches und eine Coffee to Cocktails Bar mit Kaffeekreationen sowie einer Auswahl an Bier, Wein und Cocktails. Darüber hinaus gibt es einen Veranstaltungsbereich mit sieben modernen Räumen für bis zu 100 Personen und ein Fitnessstudio.

„Wir freuen uns sehr, mit Cycas Hospitality und M&L Hospitality zusammenzuarbeiten und mit ihnen das zweite Hyatt Place Hotel in Großbritannien zu eröffnen“, so Peter Fulton, Generaldirektor für Europa, Afrika und den Nahen Osten von Hyatt. „Die Eröffnung ist ein bedeutender Meilenstein für Hyatt, denn damit expandiert die Marke weiter und bietet Reisenden noch mehr Auswahl in wichtigen Großstädten wie London.“

Cycas Hospitality ist eine Hotelmanagementfirma spezialisiert auf Langzeithotels in Großbritannien und Europa. M&L Hospitality mit Sitz in Singapur ist eine Fondsgesellschaft mit einem internationalen Portfolio hochklassiger Hotels.

Die Marke Hyatt Place ist derzeit an mehr als 260 Standorten in den USA, Armenien, Brasilien, Chile, China, Costa Rica, Großbritannien, Honduras, Indien, Mexiko, Marokko, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Thailand, den Niederlanden und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten. Die Marke will ihren Gästen gehobenen Stil, Innovation und zwanglose Gastfreundschaft unter einem Dach miteinander vereint bieten. Hyatt Place gehört zur Hyatt Hotels Corporation. red/id