Niu startet 2018 in Wien

HAMBURG. Niu, die Marke der Novum Hotel Group hat sich mit Wien den nächsten strategischen Standort in Europa gesichert. Bereits Anfang 2018 eröffnet die Hotelgruppe das 159-Zimmer-Hotel an der Dresdner Str.

Das Niu Franz soll die Blütezeit Wiens interpretieren und sich im Charme der Altwiener Traditionshotels zeigen. Der Name Franz bezieht sich auf Kaiser Franz Joseph. Darüber hinaus berücksichtigt das Haus die Bedürfnisse der Generation Y und Z in Komfort und Design. Von der Living Lobby bis hin zum Coworking Space: Antike Möbel und Accessoires im kaiserlichen Look sollen sich mit Bildern von Sissi und Franz sowie barocken Schneiderpuppen in eine zeitgemäße Ausstattung samt neuer Technik einfügen. Gatstronomisch werden Gäste des Niu Franz mit Wiener Speisen à la Kaiserschmarrn versorgt.

Bereits über 30 Hotels der Millennial-Marke befinden sich zurzeit in der Entwicklungsphase. Das Niu in Wien ist nach dem holländischen Haarlem das zweite Niu im europäischen Ausland. red/ko