Zwei neue Amedia-Hotels in Dresden eröffnet

DRESDEN. Die österreichische Amedia Hotelgruppe macht sich auf dem Dresdner Hotelmarkt breit. Zum Jahreswechsel hat die Marke dort den Betrieb zweier Hotels mit jeweils über 100 Zimmern übernommen: Das neu errichtete Amedia Hotel Plaza Dresden und das ehemalige Mercure Hotel Dresden Elbpromenade.

Beide Hotels leitet der Dresdner Hotelier Peter Schoop in Personalunion. „Dresden ist ein Meilenstein für unser Unternehmen“, so Amedia-Geschäftsführer Udo Chistée. Das Amedia Hotel Plaza Dresden ist im 4-Sterne-Bereich angesiedelt, das Hotel an der Elbpromenade im 3-Sterne-superior-Segment.

Die Amedia Hotel GmbH will zudem weiter wachsen. In Leipzig übernimmt sie zum 1. April 2017 das Leonardo Hotel & Residenz Leipzig und baut es zu einem Amedia Luxury Suites mit 4 Sternen um. Dann soll es – nach einer Investition von rund 750.000 Euro – über 51 Zimmer und 17 Langzeit-Apartments verfügen. Die bisherigen Mitarbeiter werden übernommen.

Ebenfalls zum 1. April 2017 übernimmt Amedia ein Hotel in Weiden in der Oberpfalz, das mit seinen 104 Zimmern zum Best Western Amedia Weiden wird. Betrieben wird das Haus von Familie Yalaz, die auch alle bisherigen Mitarbeiter weiter beschäftigen wird.

Zu den bereits bestehenden sechs Amedia Hotels in Österreich kommen demnächst drei weitere Neubauten dazu – in Freistadt, Linz und Lustenau. Insgesamt soll sich die Anzahl der Häuser der Gruppe bis Ende 2018 auf bis zu 30 erhöhen. Derzeit betreibt das Unternehmen 21 Hotels in Österreich, Deutschland, Tschechien und den Niederlanden sowie das Schlosshotel Wendorf. red/rk