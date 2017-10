Dormero plant „eines der modernsten Hotels“ in Nordbayern

BERLIN. Dormero nimmt nach den Standorten Rügen und Lüneburg jetzt Hof in Bayern ins Visier. Zusammen mit Andresen GbR soll das in der Altstadt gelegene Kaufhof-Gebäude zum Dormero Hotel Hof umgebaut werden. Das Haus wird über 112 Zimmer, drei Tagungsräume, ein Restaurant, die Bar sowie Wellness- und Fitness-Bereich geben.

„Wir sind froh, dass wir mit der Andresen GbR einen solch erfahrenen Partner gefunden haben, mit dem wir eines der modernsten Hotels in ganz Nordbayern entwickeln werden", sagt Manuela Halm, COO von Dormero, die das Haus als ideale Ergänzung zum Dormero in Plauen sieht. „Zwei 4-Sterne-Superior Stadthotels in unterschiedlichen Bundesländern, so nah beieinander, das verspricht eine tolle Zusammenarbeit und steht für Gemeinschaft und Verbundenheit - „Tolle Synergien mit Plauen an einem sensationellen Standort mitten in der Stadt.“

Dormero betreibt derzeit 17 Hotels deutschlandweit und ist in 15 Standorten vertreten. Drei weitere Hotels sind unterschrieben, vier Hotels befinden sich im Bau. Das Unternehmen will aber auch gerade lokal weiter wachsen. "Der Fokus liegt nun ganz klar darin, weiter in Bayern und Franken zu expandieren", sagt Dormero-Vorstand Dr. Marcus Maximilian Wöhrl. red/ch