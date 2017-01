Ein W Hotel für Budapest

BUDAPEST. Die ungarische Hauptstadt ist mit ihrer Kreativszene und guter Wirtschaftskraft ein beliebtes Reiseziel in Europa. Das findet man zumindest bei Marriott. Der Konzern will deswegen in Budapest im Jahr 2020 ein Hotel seiner Lifestyle-Marke W Hotels eröffnen. „Diese pulsierende Stadt kombiniert historische Tradition mit avantgardistischen Ansätzen und schafft damit für Hotelgäste als auch Stadtbewohnern eine perfekte Kulisse“, schwärmt Anthony Ingham, Global Brand Leader, W Hotels Worldwide.

Für das W Hotel in Budapest hat Marriott sich eine besondere Immobilie ausgesucht. Es ist der Drechsler Palast, an der bekannten Andrássy Straße gelegen. Der Palast wird komplett renoviert und bekommt 162 Zimmer und Suiten, darunter die Extreme Wow Suite, Ws luxuriöse Interpretation der traditionellen Präsidentensuite. Das Restaurant, die Bar und der W Living Room, Ws Weiterentwicklung der traditionellen Hotellobby, werden so konzipiert, damit sie für Hotelgäste, Stadtbewohner und Szenegänger als Hotspots zum Sehen und Gesehen werden avancieren können. Ergänzt wird das Angebot von drei Meeting- und Eventräumen, Spa, Fitness und Pool-Bereich. Kern der W-Philosophie ist der sogenannte „Whatever/Whenever-Service“, bei dem die Gäste bekommen sollen, was immer sie wollen, wann immer sie es wollen.

Entwicklungspartner für das Hotel in Budapest ist der zur Constellation Hotels Holding Ltd. gehörenden QPR Properties Kft. „W Hotels freche und lebendige Art der Interpretation von Luxus bahnt sich seinen Weg in die aufregendsten Destinationen Ost- und Mitteleuropas“, sagt Carlton Ervin, Chief Development Officer, Europe bei Marriott International. „Die Vertragsunterzeichnung für dieses Hotel in Budapest, das in einem Wahrzeichen der Stadt entstehen wird, kommt der steigenden Nachfrage der Luxusreisenden nach und unterstreicht unsere Pläne für die erfolgreiche Erweiterung unseres Portfolios in dieser Region.“

W Hotels verfügt mittlerweile über ein weltweites Portfolio von 50 Häusern. Bis 2020 sollen es 75 werden. In Europa gibt es die Marke bisher an sieben Standorten: Istanbul, Barcelona, St. Petersburg, London, Paris, Verbier und Amsterdam. red/rk