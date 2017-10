Hilton wächst in Deutschland mit fünf weiteren Hotels

MÜNCHEN. Hilton will die Zahl der eigenen Markenhotels in Deutschland auf zehn Häuser der Marken Hilton Garden Inn und Hampton by Hilton verdoppeln. Dazu stehen Neueröffnungen in Dortmund, München, Frankfurt und Berlin an. Die neuen Hotels werden von Primestar Hospitality GmbH, Foremost Hospitality GmbH und tristar GmbH betrieben. In diesem Jahr hat Hilton bereits vier neue Hotels in Deutschland eröffnet. Das Hilton Garden Inn Frankfurt City Centre wird im November an den Start gehen. Die neuen Hotels sollen bis Ende 2018 eine zusätzliche Kapazität von insgesamt 2.000 neuen Zimmern bieten.

„Hilton fühlt sich dem deutschen Markt verbunden“, versichert Marybelle Arnett, Vice President Entwicklung Central & Eastern Europe bei Hilton. „Mehr als die Hälfte unserer Hotels befindet sich bereits im Bau und wir planen, unser Angebot in den nächsten zwei Jahren signifikant zu erweitern. 2016 war ein großartiges Jahr für die deutsche Hotelindustrie mit einer Rekordzahl von Übernachtungen und einem Anstieg von 3,4% in RevPAR. Die starken Nachfragefaktoren werden voraussichtlich auch 2018 weiter anhalten, wenn noch mehr Reisende nach Deutschland kommen und München, Berlin oder Frankfurt besuchen. Diese Hotels sind unsere Antwort auf das gestiegene Interesse an unseren Marken.“

Zu den neuen Häusern gehören das Hampton by Hilton Dortmund Phoenix See (128 Zimmer), das Hampton by Hilton Frankfurt City Centre East (179 Zimmer), das Hampton by Hilton Berlin City East Side Gallery, das Hilton Garden Inn Munich City Centre West und das Hilton Garden Inn Munich City Centre West (225 Zimmer). red/ch