Meininger geht nach Genf

GENF. Die Schweizer Stadt Genf soll neue Übernachtungsmöglichkeiten im unteren Preissegment bekommen. Denn die Meininger Hotels und ein Schweizer Projektentwickler planen dort einen Hotel-Neubau mit 104 Zimmern und 368 Betten. Die Zimmertypen werden vom klassischen Doppelzimmer über private Mehrbettzimmer bis hin zum Bett im Schlafsaal reichen.

Das Projekt steht noch unter Vorbehalt des Erhalts der Baugenehmigung. Bei Meininger ist man aber zuversichtlich und voller Vorfreude: „Genf ist ein wichtiger Standort für das Meininger-Portfolio. Die zweitgrößte Stadt der Schweiz ist ein wichtiges diplomatisches Zentrum und ein führender Wissenschaftsstandort“, so Hannes Spanring, CEO der Meininger Hotels. Die Stadt sei unter anderem so interessant, weil große und namhafte Firmen und Organisationen wie DuPont und Procter & Gamble oder die UN und WTO dort über Büros verfügen. „Zudem zieht die Stadt Reisende aus aller Welt an, nicht zuletzt aufgrund ihrer Nähe zu den Schweizer und französischen Alpen sowie dem Genfer See, sondern auch wegen ihrer rund 45 Museen, kulturellen Attraktionen und zahlreichen Events, wie der Internationalen Automobil Ausstellung“, so Spanring weiter.

Die Eröffnung des neuen Hotels ist für 2020 geplant. Es soll sich nahe der Innenstadt befinden und das zweite Meininger-Projekt in der Schweiz sein. Das erste will Hotelgruppe im Herbst 2019 in Zürich an den Markt bringen. Das Unternehmen setzt in seinen Hotels auf den Service und Komfort eines internationalen Budgethotels in Kombination mit anderen Annehmlichkeiten Gästeküche oder Game Zone. Das soll auch bei den Häusern in der Schweiz so sein.

Die Meininger-Gruppe betreibt derzeit 17 Häuser in Europa und hat bereits Verträge für 15 neue Hotels unterzeichnet. Die Neuzugänge befinden sich unter anderem in Amsterdam, Berlin, Brüssel, Budapest, Heidelberg, Mailand, München, Paris, Rom, Sankt Petersburg, Zürich und nun auch Genf. Zudem werden derzeit Wachstumsoptionen in Nordamerika und Asien geprüft.

Meininger ist eine Tochtergesellschaft der Holidaybreak Ltd, den auf Bildungs- und Aktivurlaube in Europa spezialisierten Touristik-Konzern. Holidaybreak Ltd ist wiederum eine Tochtergesellschaft der Prometheon Holdings (UK) Ltd, welche Teil der Cox & Kings Ltd ist. Cox & Kings Ltd ist an der National Stock Exchange, der BSE Ltd in Mumbai und der Luxembourg Stock Exchange gelistet. red/rk