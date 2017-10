Patrizia Immobilien erwirbt Münchener Ruby Hotel

MÜNCHEN. Die Patrizia Immobilien AG hat das erst im Februar eröffnete Hotel Ruby am Münchener Stiglmaierplatz von Art-Invest Real Estate erworben. Das Hotel Ruby-Lilly verfügt über 174 Zimmer und eine Brutto-Geschossfläche von 5200 Quadratmetern. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Wir freuen uns, dass wir für unsere Kunden im erfolgreichsten Hotelmarkt Deutschlands ein Hotel in einer höchstattraktiven Lage mit einem innovativen Betreiberkonzept erwerben konnten“, erläutert Douglas Waibel, Associate Director bei Patrizia. „Angesichts der beeindruckenden Hotelbewertung hat es das Hotel Ruby-Lilly in vier Monate geschafft, sich einen Platz unter den beliebtesten Hotels in München zu erobern.“

Insgesamt betreut Patrizia im Hotelbereich ein Immobilienvermögen von rund 700 Millionen Euro. Das Ruby Hotel ist für 25 Jahre an den Betreiber Ruby Hotels & Resorts vermietet. red/ch