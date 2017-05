Neues Konzept im Hotel Bergblick in Balderschwang

BALDERSCHWANG. Vor genau einem Jahr schloss die Hoteliersfamilie Thorgele ihr Wellvitalhotel Bergblick, um sich acht Monate später mit neuem Konzept wieder auf dem Markt einzuklinken. Sonja und Rudi Torghele sind Anfang fünfzig - übernommen haben sie das ehemalige Bauernhaus mit Ferienwohnung 1991 von Sonjas Eltern. Die beiden Kinder - Verena und Thomas - sind Mitte zwanzig. "Unsere Kinder haben uns angetrieben, zu modernisieren und mutig zu sein", erzählt Sonja Torghele. "Es ist wunderbar, dass beide nach Ausbildung und Wanderjahren wieder hier im Familienunternehmen sind."

Die Veränderungen wurden im Kreis der Familie ausgetüftelt: Ein Neubau, moderne Zimmer und Suiten im alpenländischen Stil, ein großzügiges, lichtdurchflutetes Gäste-Wohnzimmer (inklusive Bar) mit bodentiefen Fenstern und Panoramablick auf die Alpen, dazu eine sonnige Terrasse. Das regionale Speisenangebot wurde verfeinert und noch mehr auf eine ernährungsbewusste, aber auch vegetarische und vegane Klientel ausgedehnt. Das neue "Highlight" ist die Kristallhütte (siehe Fotostrecke) mit der Allgäuer Schwitzkabine.

Ganzjähig geöffnet

Trotz der neuen Ausrichtung - 365 Tage im Jahr geöffnet, 30 Prozent Preisaufschlag - will die Hoteliersfamilie mit insgesamt 26 Mitarbeitern weiterhin nah am Gast dranbleiben. Wie schon zu Anfangszeiten: "Wir wollen unsere familiäre Herzlichkeit mit den Gästen teilen", betont die Familie. Fast in einer Stammrunde feiert man jährlich mit Hotelgästen Weihnachten, abends sitzt man in großen Runden zusammen, dann spielt Juniorchef Thomas Torghele schon einmal auf seiner Steirischen auf (Anm. der Redaktion: Ein reines Tastenakkordeon). Das Wohnzimmer mit Bar war seine Idee, er ist für die gesamte Gastronomie des Unternehmens verantwortlich, zu der auch zwei Skihütten in der Balderschwanger Bergwelt zählen. "Unser familiäres Wohlfühlkonzept präsentieren wir nun mit zeitgemäßer Hardware", freut sich der gelernte Koch und Restaurantfachmann. Direkt an das Wohnzimmer angeschlossen ist der neue Weinkeller, wo regelmäßig Verkostungen stattfinden.

Den Gästen gefällt der neue Bergblick - auch den langjährigen Kunden. Statt Lüftelmalerei begrüßt die Gäste nun eine stilvolle Holzfassade, passend zum Look von Neubau und Spa. Im Doppelzimmer kostet die Übernachtung mit Dreiviertelpension ab 278 Euro, eine Familiensuite kostet rund 430 Euro pro Nacht. "Für die Zimmer haben wir natürliche Materialien von heimischen Anbietern verwendet", so Sonja Torghele. "Außerdem haben wir uns ein Farbkonzept erstellen lassen, an das wir uns streng halten." Mehr als 4,5 Mio. Euro hat die Familie investiert - ohne fremde Investoren.

Bioenergetische Massagen

Die Hotelchefin Sonja Torghele, Olympiateilnehmerin 1988 in Calgary, leitet die hoteleigene Langlaufschule und praktiziert zudem spezielle Medical-Wellness-Anwendungen: Die bioenergetische Massagemethode nach Hartmut Fraas. In zahlreichen Lehrgängen hat sie sich aus- und weiterbilden lassen, auch im Bereich Meditation. Zudem bietet sie den Gästen Entspannung über eine Bergkristall-Klangschalen-Meditation an. "Dies löst Blockaden - körperlich und geistig und bringt den Energiefluss in Schwung", zeigt sie sich überzeugt. Im Spa arbeitet auch Tochter Verena, eine erfahrene Physiotherapeutin und ebenfalls geschult in bioenergetischer Massage. "Diese Art der Behandlung ist in der Region einzigartig und die Nachfrage seitens der Gäste nimmt zu", so Sonja Torghele. Die Auslastung im Hotel seit dem Neustart sei schon "klasse und über Plan." Angestrebt seien 60 Prozent im ersten Jahr. Medical-Wellness sei - außer das Panorama auf eine unberührte Bergwelt - ein wichtiger USP. Gut angenommen wird auch die hauseigene Friseurmeisterin. Melissa Möhn ist Ehefrau von Thomas Torghele und mittlerweile auch eine ausgebildete Therapeutin für bioenergetische Massagen.

Trotz dem exklusiven Spaangebot - es handelt sich um auch um eine kinderfreie Zone - sieht man sich wie früher auch als Familienhotel, "besser noch Generationenhotel". "Ob alt oder jung - wir wollen alle Gäste haben", so Sonja Torghele. "Heute sind wir auch so ausgerichtet, dass eine Familie durchaus einige Zeit im Hotel verbringen kann, ohne rauszumüssen. Kein Problem also, wenn das Wetter nicht mitspielt und Aktivurlaub draußen nicht möglich ist", findet Torghele.

Kinder erwartet in den Pfingst- und Sommerferien ein Aktivprogramm an der frischen Luft, beispielsweise eine Pirschwanderung mit Hotelchef Rudi Torghele. Zudem freuen sie sich über ein Rotwildgehege mit dem zahmen Hirsch Oskar. Ein neuer Spielplatz wird im Frühling auf noch für sie angelegt. Während die Kleinen Programm haben, können die Eltern entspannen. Beispielsweise den Wanderweg hinter dem Hotel einschlagen, der sie nach wenigen Minuten zu einem Atemtherapieplatz leitet. Dort steht eine ergonomische Holzliege unter Tannen. "Manche Gäste sind schon vor dem Frühstück oben", weiß Sonja Torghele. Sie glaubt, dass außer körperlicher Aktivität und der reinen Entspannung im Spa auch die geistige Komponente künftig eine immer größere Rolle spielen wird.