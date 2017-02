Gambino Hotels gehen im Frühjahr an den Start

MÜNCHEN. Mit urbanem Lifestyle und Konzentration aufs Wesentliche will die neue Marke Gambino in Kürze auf dem Münchner Hotelmarkt punkten. Das erste Haus dieser Art soll unter den Namen Gambino Cincinnati München-Fasangarten im Mai 2017 starten. Übernachtungen werden dort ab 69 Euro zu buchen sein.

Hinter dem Projekt Gambino Hotels stehen die Geschwister Sabrina Gambino-Kreindl und Alessandro Gambino, die die gleichnamige Consulting Agentur und außerdem bereits zwei herkömmliche Stadthotels betreiben. Diese sind das Hotel Stachus und das Wetterstein Hotel, nahe des Münchner Zentrums.

Die neue Marke definiert sich als „Urban Lifestyle Economy Hotels“. Sie soll modernen, multikulturellen Lifestyle mit der Individualität eines Familienunternehmens verbinden. Im Parterre werden Räumlichkeiten an Bäckereien oder Café-Betreiber verpachtet. Nach dem Hotel im in Fasangarten soll im August 2018 ein weiteres starten, das Piazza Maria in München-Pasing. red/rk