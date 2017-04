Accorhotels öffnet Flaggschiff in London

LONDON. Accorhotels hat am 19. April das Flaggschiff-Novotel im Canary Wharf in London eröffnet. Das Unternehmen hat 90 Mio. Pfund (etwa 106 Mio. Euro) in das Hotel an der 40 Marsh Street investiert. Mit 127 Metern gehört es zu den höchsten Gebäuden des Viertels. Vom Hotel aus können die Gäste einen Rundumblick über London mit verschiedenen Highlights wie The Shard, dem Olympic Park und Greenwich Park genießen.

Das moderne Restaurant Bokan 37, die Bar Bokan 38 und die Dachterrasse Bokan 39 sollen die Gäste in den oberen Etagen mit einem atemberaubenden Blick über London beeindrucken. Im Erdgeschoss befindet sich das Café Canary Coffee.

Das Hotel verfügt über 313 Zimmer, davon 26 individuell gestaltete Suiten. Zudem gibt es neun Tagungsräume. Grundlage für das Design bildeten Elemente von den kanarischen Inseln. Darüber hinaus bietet das Hotel im Untergeschoss einen modernen Fitnessbereich und einen Swimmingpool mit Sauna sowie kostenloses W-Lan im gesamten Hotel an.

Das Hotel wird das erste im britischen Portfolio des Unternehmens, in dem es gemäß dem Planet21-Plan von Accorhotels einen Gemüsegarten zur Unterstützung urbaner Landwirtschaft gibt. Geplant ist, dass bis 2020 insgesamt 1000 Gemüsegärten in den Hotels des Unternehmens angelegt werden.

Bei der Planung des Hotels wurde zudem Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Verschiedene Initiativen sollen dem Hotel das britische Nachhaltigkeitszertifikat Breeam mit dem Gütesiegel „Excellent“ sichern. red/ko