Baumhäuser sollen Gäste locken

GOSLAR. „Ab dem 18. August dieses Jahres werden die ersten Gäste in unseren Baumhäusern übernachten und auch in unserem Restaurant Hexenwerk speisen“, sagt Karina-Anna Dörschel, Geschäftsführerin der Sonnenhotels und Resorts. Die Hotelgruppe betreibt das neue Sonnenresort Ettershaus in Bad Harzburg, in welchem die Baumhäuser verwirklicht werden.

Der Prototyp des Baumhauses Oktagon wird bereits Ende Juni aufgestellt, die Baumhaustypen Elvis und Elvis Junior folgen. Bis zum August stehen dann alle der insgesamt 14 Baumhäuser.

Innen sollen die Baumhäuser mit Hölzern und warmen Farben für Gemütlichkeit sorgen. Es gibt ein Badzimmer mit Dusche und WC und in einigen Baumhaustypen auch eine kleine Pantry-Küche zum Selberversorgen. Das Frühstück kann auch als Picknickkorb gebucht werden oder man bucht die Halbpension. Im Restaurant Hexenwerk stehen den Gästen ganztägig Speisen und Getränke zur Verfügung.

Die Eröffnung der dazugehörigen denkmalgeschützten Villa Ettershaus sowie der Spa-Bereich und das Apartment-Haus ist in der ersten Dezember Woche geplant. Ein Info-Counter ist zur Eröffnung der Baumhäuser und des Hexenwerks fertig. Hier kann man ein- und auschecken und sich mit allen Fragen an die Mitarbeiter wenden. red/ko