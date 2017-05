Capri by Fraser startet in Berlin

BERLIN. Nach Frankfurt kommt Berlin. Am 22. Mai will startet die Marke Capri by Fraser ihr zweites Haus in Deutschland. Es handelt sich dabei um ein Hotelkonzept, das besonders kurz- und langzeitreisende Millennials im Visier hat. Das Haus bietet 143 Serviced Apartments, die individuell gestaltet sind und verschiedene Größen haben.

Den Gästen im neuen Capri by Fraser steht zudem ein rund um die Uhr geöffnetes Fitnessstudio zur Verfügung, ebenso wie Caprilicious, ein rund um die Uhr geöffnetes Restaurant in einem Casual-Stil inklusive einer Bar. Mit der zentralen Lage am Potsdamer Platz will das Unternehmen neben Geschäftsreisenden auch bei Berlin-Touristen punkten und sieht sich als Alternative zu einem herkömmlichen Hotel, wie es auf seiner Website verkündet.

Die Marke Capri by Fraser ist besonders auf die wachsende und junge Zielgruppe der Millennials ausgerichtet. Hinter dem Konzept steht die Frasers Hospitality Group aus Singapur. Diese hatte hierzulande bereits im August 2015 ein Capri by Fraser in Frankfurt eröffnet. Einen weiteren Hotelstart in Deutschland plant sie mit einem Fraser Suites in Hamburg 2018. red/rk