Chandolin Boutique Hotel hat eröffnet

CHANDOLIN. Die Schweizer Gemeinde Chandolin liegt auf mehr als 2000 Metern und bietet nun ein neues Hotel. Das Chandolin Boutique Hotel verfügt über 25 Zimmer und Suiten. Für das gesamte Design zeichnete die Schweizer Architekturfirma Kittel SA verantwortlich.

Ein Hingucker des neuen Hotels ist die Außenfassade, ihre Holzlatten wurden mit Leinsamenöl behandelt. Zusätzliche Akzente schaffen Ballustraden aus Lärchen- und Zedernholz sowie Steinmauern. Um dem Thema Umweltschutz gerecht zu werden wurden Sonnenkollektoren, Zweistrom-Belüftungssysteme und dreifach verglaste Fenster geschickt in Architektur und Design integriert.

Naturstein- und Eichenparkettböden im Innern des Hotels spiegeln das naturnahe, architektonische Konzept des Gebäudes wider. Monochromatische Fotografien mit Motiven zahlreicher verschiedener Bergsportarten verzieren die Wände, während die Möbel mit natürlichen Materialien wie Rohleder überzogen sind.

In den öffentlichen Bereichen finden die Gäste erdige Farbtöne wie braun und grau. In den Zimmern dominieren warme Farbtöne wie beige und weiß. Kontraste dazu bilden Details aus Tannenholz und Mauerwerk. Die großen, teils bodentiefe Fenster lassen viel Tageslicht in die Zimmer.

Das Le Restaurant repräsentiert die vielfältige Küche der Region und serviert lokale Speisen wie Steaks von Rindern aus dem Val d’Hérens-Tal oder frisch gefangenen Fisch. In der hauseigenen Weinbar gibt es mehr als 400 Weinsorten. in der Sunset Chalet Bar werden Cocktails kredenzt. Entspannung gibt es im Salon des Étoiles oder bei einem Besuch des Altitude Wellness- und Spabereich.

Das neue Chandolin Boutique Hotel ist zudem Mitglied der Kooperation der Design Hotels. red/id