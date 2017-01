Das W Hotel in Las Vegas öffnet seine Pforten

LAS VEGAS. Die Spielerstadt Las Vegas ist um ein neues Hotel reicher. Am nördlichen Ende des Strips in einem Tower des SLS Las Vegas ist das W Las Vegas an den Start gegangen.

Die 289 Zimmer im Hotel wurden von Philippe Starck in Zusammenarbeit mit Gensler Architekten gestaltet. Eine der Suiten, die Wow Suite, wurde von Sänger Lenny Kravitz designt und krönt den Tower in Penthouse-Lage. Der Tagungsbereich erstreckt sich auf 15.000 Quadratmetern und über drei Etagen.

Darüber hinaus gibt es eine Dachterrasse mit Rooftop-Pool, einen Spa-Bereich und ein Fitnesstudio. Kulinarisch kommen Gäste des W Hotels im benachbarten SLS Las Vegas auf ihre Kosten. Hier stehen ihnen insgesamt sieben Restaurants zur Vefügung.

Das W Las Vegas wurde von der Penta Building Group und vom Design- und Architekturbüro Gensler in Zusammenarbeit mit der AvroKO Hospitality Group gestaltet.

,,Wenn es wirklich zwei Dinge auf dieser Welt gibt, die füreinander geschaffen sind, dann sind es W Hotels und Las Vegas“, sagt Anthony Ingham, Global Brand Leader, W Hotels Worldwide.

Die Marke W Hotel gehört zur Hotelgruppe Marriott International. Bis 2020 soll die Marke auf 75 Hotels weltweit wachsen. Zu Marriott International gehören derzeit mehr als 6000 Häuser in mehr als 120 Ländern. Zu den Marken der Gruppe zählen neben W Hotel unter anderem The Ritz-Carlton, Bulgari Hotels and Resorts, Courtyard, Westin oder Le Méridien. red/id