Four Seasons London at Ten Trinity Square gestartet

LONDON. Mitten im Zentrum in London hat das Four Seasons Hotel London at Ten Trinity Square seine Pforten geöffnet. Es ist das zweite Hotel der Luxus-Marke in der britischen Hauptstadt.

Das Hotel bietet insgesamt 100 Zimmer und Suiten, 41 Private Residences sowie einen Private Members Club. Im Hotel soll zudem das erste Restaurant der mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Köchin Anne-Sophie Pic an den Start gehen. Im Zentrum des Hotels ist die Rotunda Bar & Lounge unter einer Art Deco Kuppel untergebracht. Hier sollen künftig nicht nur Hotelgäste, sondern auch die Londoner bewirtet werden.

Im Frühjahr soll ein zweites Restaurant hinzukommen. Das The Asian Restaurant wird Gerichte aus China und Japan sowie eine Sushi Bar anbieten. Darüber hinaus gibt es ein Fitnesstudio, einen Spa-Bereich und Veranstaltungsräume für bis zu 200 Personen.

Das Four Seasons Hotel London at Ten Trinity Square ist in einem historischen Gebäude untergebracht. In den frühen zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde es von dem Architekten Edwin Cooper entworfen und für eine Summe von 1 Mio. Pfund gebaut. Zudem war Ten Trinity Square nicht nur Hauptsitz der Hafenbehörde Londons, 1946 wurde hier die Eröffnungsrede der United Nations gehalten. In der jüngsten Vergangenheit war das Gebäude Schauplatz des 2012 veröffentlichten James Bond Films „Skyfall“.

Four Seasons Hotels & Resorts wurde 1960 gegründet. Zum Unternehmen gehören derzeit 103 Hotels, Resorts und Residenzen in 43 Ländern. Zudem befinden sich mehr als 50 Projekte in der Entwicklung. red/id