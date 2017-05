Intercity jetzt auch in Duisburg

DUISBURG. Die Mittelklasse-Marke Intercity erschließt eine weitere deutsche Stadt für sich. Ab sofort ist die auch in Duisburg präsent. Das dortige Intercity Hotel umfasst 176 Zimmer auf sechs Etagen sowie Restaurant und Bar.

„Unser Intercity Hotel ist nicht nur für Besucher der Stadt Duisburg interessant. Auch die Messen in Essen und Düsseldorf sowie der Flughafen Düsseldorf sind durch die Lage direkt am Duisburger Hauptbahnhof in kurzer Zeit erreichbar“, kommentiert Joachim Marusczyk, Geschäftsführer der Intercity Hotel GmbH.

In den vier Veranstaltungsräumen des neuen Hotels finden bis zu 200 Tagungsgäste Platz. Das Innendesign des Hauses stammt vom italienischen Architekten Matteo Thun. Intercity will sich damit auch im Jahr des 30. Marken-Geburtstags als modern und stilvoll erweisen.

Das Hotel wird im Rahmen eines Pachtvertrages von der Intercity Hotel GmbH betrieben. Die Immobilie wurde von der Hamburger B&L-Gruppe realisiert. Für den Entwurf des Hotels zeichnen die Architekturbüros Reichel + Stauth aus Braunschweig sowie PHP Prasch Buken und Partner aus Hamburg verantwortlich. Generalunternehmer ist die W. Markgraf GmbH & Co. KG aus Bayreuth.

Intercity ist eine Marke der Deutsche Hospitality, die drei Hotelmarken unter einem Dach vereint: Steigenberger Hotels and Resorts, Jaz in the City und Intercity Hotel. Insgesamt gehören zu dem Unternehmen derzeit 125 Hotels, darunter 25 Hotels in Entwicklung. red/rk