Kempinski startet in Riga

RIGAA/GENF. Die Luxuskette Kempinski hat einen neuen Standort für sich erschlossen. In wenigen Tagen soll das Grand Hotel Kempinski Riga erste Gäste in der lettischen Hauptstadt empfangen. Es hat den Anspruch,ein neues Niveau an Komfort und Eleganz sowohl für Besucher der Stadt als auch für Einheimische zu bieten.

Das 141-Zimmer-Haus befindet sich am Standort des ehemaligen Hotel Rome, erbaut in den 1880er-Jahren und damals die modernste Unterkunft in Riga. Das ursprüngliche Gebäude wurde während des 2. Weltkriegs fast vollständig zerstört, aber wenige Jahre später bereits wieder von Grund auf errichtet. Das dann neu eröffnete Hotel Riga beheimatete dann die erste Bar in Lettland und servierte den ersten Cocktail in der gesamten Sowjetunion. Darüber hinaus galt das Hotel Riga als eines den besten Hotels im ganzen Land. An diese reiche will knüpft Kempinski mit der Eröffnung des Grand Hotel nun anknüpfen.

Außer den 141 Zimmern und Suiten verfügt das Hotel über zwei Restaurants und zwei Bars, sechs Meetingräume, einen Ballsaal sowie einen exklusiven Wellnessbereich. "Wir freuen uns, das erste 5-Sterne-Luxushotel in Riga und Lettland zu unserem exquisiten Portfolio zählen zu dürfen", so Bernold Schröder, Chief Operating Officer Europe, Kempinski Hotels und Mitglied des Vorstands. "Das neue Grand Hotel Kempinski Riga bietet dank unserer Passion für europäischen Luxus ein außergewöhnliches Gasterlebnis und wird mit Sicherheit in Kürze zum angesagtesten Ort von ganz Riga werden."

In der Zimmergestaltung dominieren moderne Holz- und Wandelemente, französische Kunst und polierter Marmorboden. Die Gäste haben von den Räumen größtenteils direkten Blick auf das Freiheitsdenkmal, die Staatsoper, den Park oder den Kanal der Stadt. Frühstück gibt es im All-Day-Dining Amber Restaurant, den traditionellen Nachmittagstee in der Lobby-Lounge, ein Glas Champagner vor der Oper in der Grand Bar und eine entspannende Zigarette in der Zigarren-Lounge. Das Amber Restaurant mit seiner offenen Show-Küche bietet eine Mischung aus zeitgemäßer lettischer und internationaler Küche. In der obersten Panorama-Etage befindet sich das Stage 22, ein stilvolles Dachrestaurant mit einem à-la-carte-Gourmetmenü mit nordischen Gerichten aus regionalen Zutaten. .

Das Grand Hotel Kempinski Riga eignet sich für große, internationale Konferenzen, aber auch für private Feiern in geschlossener Gesellschaft. Der große Ballsaal mit seinen hohen Fenstern und dem hellen Tageslicht kann bis zu 300 Personen und drei Veranstaltungen gleichzeitig beherbergen. Abgerundet wird das Angebot durch das Kempinski-Spa mit 1300 Quadratmetern Fläche. Es bietet diverse Badeerlebnisse und Beauty-Anwendungen, außerdem steht ein Fitnesscenter zur Verfügung.

Kempinski Hotels, gegründet 1897, gilt als die älteste Luxushotelgruppe Europas. Insgesamt betreibt das Unternehmen derzeit 76 Hotels der 5-Sterne-Kategorie, die sich in 31 Ländern befinden. Dieses Angebot wird kontinuierlich durch neue Hotels in Europa, dem Nahen Osten, in Afrika, Asien und The Americas erweitert. Der Anspruch auf Exklusivität und Individualität soll dabei aufrecht erhalten bleiben. Zum Portfolio zählen historische Grandhotels, ausgezeichnete Stadthotels, herausragende Resorts und edle Residenzen. Kempinski ist darüber hinaus Gründungsmitglied der Global Hotel Alliance (GHA), des weltweit größten Hotelnetzwerks unabhängiger Hotelmarken. red/rk