Lotte Hotel Signiel startet in Seoul

LONDON. Nach dem Accorhotels-Flaggschiff in London ist nun ein weiteres spektakuläres Tower-Hotel an den Start gegangen: Dass Lotte Hotel Signiel in Seoul. Südlich des Han-Flusses ragt der Lotte World Tower mit 556 Metern, 123 Stockwerken und einer Gesamtfläche von über 500.000 Quadratmetern in den Himmel. Außer Wohnungen, Büros und Einkaufszentrum mt Kinos und Konzertsaal beherbergt der Turm auch ein Hotel. Es handele sich um eine der ersten Adressen Seouls, das Lotte Hotel Signiel, wie die Plattform Visitkorea.com mitteilt.

Das Lotte Hotel Signiel in den Stockwerken 87 bis 101 des Towers verfügt nach eigenen Angaben über die größten Gästezimmer Seouls. Alle 235 Zimmer und Suiten bieten spektakulären Panorama-Blick über die Hauptstadt. Besonders positionieren will man sich auch über den auf der 76. Etage gelegenen Meeting- und Event-Bereich. Bei dem 550 Quadratmeter großen Grand Ballroom handelt es sich nach eigenen Angaben um den weltweit höchstgelegene Festsaal. Er bietet Platz für 270 Gäste.

Für einen besonderen Adrenalinkick soll zudem die Glasbodenplattform „Seol Sky“ sorgen, sie befindet sich im 118. Stockwerk des Towers. Hinauf bringt Besucher der Sky Shuttle Elevator – mit 600 Metern pro Minute angeblich derzeit der schnellste Doppeldecker-Fahrstuhl weltweit. lef