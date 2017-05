Motel-One-Spitze präsentiert Upper West

BERLIN. Es ist das neunte Haus der Budgetdesign-Hotelgruppe in der Hauptstadt und verfügt über 582 Zimmer auf 19 Etagen. Neue Maßstäbe will Motel One dabei mit seinen Kooperationen mit dem italienischen Luxuslabel Baxter und dem Starfotografen Jim Rakete setzen. Beim Design dreht sich alles ums Kino. Außerdem testet Motel One das Thema Smart-TV in einem Pilotprojekt.

Positionierung verstärken

„Berlin ist für Motel One ein besonders wichtiger Standort, den wir durch die Eröffnung unseres neunten Hauses weiter stärken. Mit der Lage direkt am Berliner Wahrzeichen Gedächtniskirche und den Kunst- und Designkooperationen positionieren wir uns noch deutlicher als Budgetdesign-Hotelgruppe“, sagte Dieter Müller, CEO und Gründer der Motel One Group, anlässlich der Eröffnung Anfang April.

Dieter Müller verriet anlässlich der Vorstellung des Hauses außerdem, dass das Haus seit vielen Jahren geplant gewesen sei. Der erste Entwurf der Planung von Architekt Christoph Langhof gehe auf das Jahr 1994 zurück. „Das Projekt führte in unserem Board zu erheblichen Diskussionen. Jetzt freuen wir uns darüber, dass wir Teil der positiven Entwicklung der City West in Berlin sind.“ An dem 118 Meter hohen Gebäude sei alles besonders. „Es prägt das Stadtbild.“

Das Design im Motel One Berlin Upper West steht ganz unter dem Motto „Cinema“ und nimmt damit Bezug auf die Filmstadt Berlin sowie den legendären Zoopalast direkt nebenan. Highlight ist die One Lounge in der 10. Etage - mit Dachterrasse und Rundum-Blick auf Berlin. Das Design der Lounge wurde erstmals in einer exklusiven Kooperation mit dem italienischen Luxus-Ledermöbel-Hersteller Baxter umgesetzt. Historische Filmkameras, alte Filmrollen, eine Wandgrafik mit Szenen vom roten Teppich sowie die Cinema Lounge, in der Filmklassiker gezeigt werden, runden das Kino-Thema ab.

Moritz Bleibtreu grüßt von der Wand

Außerdem lichtete der Berliner Starfotografen Jim Rakete im Auftrag von Motel One die sechs deutschsprachigen Schauspieler Moritz Bleibtreu, Christiane Paul, Jürgen Vogel, Katharina Thalbach, Wotan Wilke Möhring und Birgit Minichmayr ab. Entstanden sind dabei einzigartige schwarz-weiß Portraits und szenische Aufnahmen rund um den Standort des Hotels. Zu sehen sind die Werke sowohl im Erdgeschoss als auch in der Lounge.

Gleichzeitig wurde das One-Lounge-Konzeptes unter der Headline „work, meet and relax“ im neuen Hotel der Gruppe weiterentwickelt, die Bar dabei als optischer und kommunikativer Mittelpunkt inszeniert. In den Zimmern wurde zudem erstmals das weiterentwickelte Konzept mit einer noch hochwertigeren Einrichtung umgesetzt – bei Preisen ab 79 Euro.

Das Thema der One Lounge wird hier weitergespielt. So zieren die von Jim Rakete erstellten Schauspieler-Portraits den Wandbereich über den Boxspringbetten. Hinzu kommen Ledersessel von Freifrau, Tische von B&B Italia und Stehleuchten von Artemide. Erstmals startet Motel One das Thema Smart-TV als Pilotprojekt. Die Gäste haben die Möglichkeit, ihr Smartphone oder Tablet direkt mit dem Fernseher zu verbinden und ihre Lieblingsfilme, -serien und -musik auf dem Fernseher abzuspielen. Das Motel One Smart-TV bietet Gästen dabei auch Zugriff auf Services, wie die Bestellung eines Ladekabels oder zusätzlicher Handtücher. red/brg/rw