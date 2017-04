Moxy Frankfurt Airport ist gestartet

FRANKFURT. Marriott International hat ein neues Haus der Marke Moxy in Frankfurt eröffnet (AHGZ vom 14. April). Damit wächst die Lifestyle-Marke des Hotelkonzerns auf nun vier Hotels in Deutschland.

Das Moxy Frankfurt Airport bietet insgesamt 305 Zimmer. Das Design ist Unternehmensangaben zufolge funktionell, flexibel und aufgeräumt. Die Lounge - der "Living Room" - soll als Treffpunkt für die Gäste fungieren. Hier stehen den Gästen unter anderem gemütliche Sitzgelegenheiten sowie zahlreiche Steckdosen, USB-Anschlüsse und schnelles, kostenloses W-Lan zur Verfügung. Im Restaurantbereich gibt es eine große Auswahl an Speisen und Getränken, darunter frische Säfte oder Salate und Antipasti. Abends wird ein Eintopfgericht serviert, außerdem Cocktails, Craft-Biere und Weinspezialitäten. Die Fullservice-Bar in der Lobby dient zugleich als Check-in.

„Vom Aufzug im Stil einer Fotobox über Gemeinschafts-Bügelzimmer bis hin zur Gutenachtgeschichte und dem Check-in an der Bar – Moxy Hotels macht Schluss mit der gewohnten Form des Hotelaufenthalts“, so Vicki Poulos, Senior Global Brand Director für Moxy Hotels. „Unsere Gäste wollen auf Reisen Spaß haben, Kontakte knüpfen, etwas erleben und sich von der jeweiligen Destination inspirieren lassen. Moxy bietet ihnen ein Hotelerlebnis, das genau diese Wünsche erfüllt, ohne dabei preismäßig durch die Decke zu gehen.

Weltweit verfügt Moxy mittlerweile über zehn Hotels, unter anderem in München, Berlin, Wien, London, Mailand und New Orleans. Ihre Premiere feierte die Marke mit der Eröffnung des ersten Hotels in Mailand 2014. Weitere Häuser sind für Amsterdam, New York, San Francisco, Boston und Tokio geplant. red/id