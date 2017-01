Passivhaus-Konzept kommt gut an

KITZBÜHEL. In St. Johann bei Kitzbühel ist das fünfte Explorer Hotel eröffnet worden. Und im Juni folgt in Kaltenbach im Zillertal Nummer sechs – auch hier wieder im Passivhaus-Standard. Neben der trendigen Einrichtung, dem Sport-Spa Bereich und der Explorer Lounge mit Multitouch-Screens überzeugt laut Geschäftsführer Jürnjakob Reisigl die Gäste auch der Nachhaltigkeitsgedanke, der hinter dem Explorer Hotelkonzept steckt.

„Sieht man sich die Gästekommentare zu den Explorer Hotels an, dann spielt Nachhaltigkeit ganz offenbar eine immer wichtigere Rolle“, erklärt der Hotelier aus Oberstdorf. Deshalb werde die Passivhaus-Bauweise und die Nutzung regenerativer Energien auch als wichtige Marketing-Botschaft eingesetzt, so Reisigl.

Jürnjakob Reisigl ist aber auch noch aus anderen Gründen von den Vorteilen des energieoptimierten Bauens überzeugt. „Ich baue doch nicht ein neues Hotel, das angesichts immer strengerer Gebäuderichtlinien in zehn Jahren quasi ein Altbau ist“, erklärt Reisigl. „Als Hauptinvestor will ich, dass der Wert des Gebäudes so lange wie möglich erhalten bleibt und das Gebäude auch noch in 30, 40 Jahren marktgerecht ist. Bei einem Passivhaus ist das der Fall.“ Die Mehrausgaben beim Bau von etwa sieben Prozent im Vergleich zur konventionellen Bauweise werden sich angesichts der eingesparten Energiekosten in zirka zwölf Jahren amortisieren, schätzt Reisigl. Was die Energieausgaben angeht, kann der Hotelier auf Vergleichswerte vom Hotel Oberstdorf zurückgreifen, das ebenfalls in seinem Besitz ist, aber nicht im Passivhaus-Standard errichtet worden war. Dort liegen die Energiekosten umgerechnet bei jährlich 1000 Euro pro Zimmer, in den Explorer Hotels sind es gerade mal 300 Euro.

Auch noch in anderer Hinsicht genießen laut Herz, der als Passivhaus-Experte zahllose Projekte begleitet hat, die Explorer Hotels Vorbildcharakter. Es wird großen Wert auf eine Passivhaus-Zertifizierung gelegt, um zu dokumentieren, dass die Gebäude tatsächlich auch die strengen Vorgaben des Passivhaus Instituts erfüllen. „Die Passivhaus-Zertifizierung ist wichtig für unsere Glaubwürdigkeit“, betont Jürnjakob Reisigl. „Wir bauen kein 'Passivhaus-Light', sondern richtige Passivhäuser.“ red/ko