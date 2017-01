Smartes Budgethotel mit österreichischem Flair

WIESELBURG/NIEDERÖSTERREICH. Budgethotels kommen aufs Land. Im 4000-Einwohner-Ort Wieselburg, rund 100 Kilometer westlich von Wien, ist jetzt ein neues Hotel namens I'm Inn gestartet. Betreiber ist die österreichische IPP Hotels Gruppe, die bereits fünf Hotels an verschiedenen Standorten in ihrem Portfolio hat.

Das I'm Inn in Wieselburg verfügt über 72 Zimmer, einen Frühstücks- und Barbereich mit Terrasse. Neben der Rezeption ist ein Nacht-Check-in per Automat möglich. In dem neuen Hotel werden zudem Kooperationen groß geschrieben: Im Gebäude befindet sich auch das Reisebüro und Busunternehmen Kerschner, mit dem es Synergien im Bereich Personal und Busse geben soll. Mit dem Restaurant Brauhaus will das Hotel im Bereich Mittag- und Abendessen eng kooperieren, außerdem bei Seminaren mit der Messe Wieselburg.

Das Konzept von I'm Inn richtet sich vor allem an Business-Kunden, Messebesucher und Durchreisende. IPP plant bereits weitere Hotels der Marke an businessfrequentierten, mittelstädtischen Standorten. Der Name I'm Inn leitet sich aus dem Englischen für Herberge ab. Das Konzept des Smart-Budgethotels soll hier jedoch auf österreichisches Flair treffen. Denn typisch österreichische Stilelemente wie etwa Filz und rot-weiß-rote Karos finden sich in der Hotel-Einrichtung wieder.

Bauherr und damit Eigentümer ist die Wieselburg Hotelerrichtungs GmbH, die von regionalen Unternehmen und Privatpersonen gegründet wurde. Beauftragt mit dem Bau war eine Firma namens „Fertighotel“, hinter der die Unternehmen Derenko und Elk-Haus stehen. Das I'm Inn ist in Massivbauweise und in den drei teilweise herausragenden Zimmergeschossen in Leichtbau- bzw. in Niedrigenergiebauweise entstanden. Das regionale Errichtungskonsortium investierte insgesamt rund 6,8 Mio. Euro. red/rk