Weltweit erstes Vib Hotel startet in der Türkei

ANTALYA. Best Western Hotels & Resorts hat die Eröffnung des ersten Vib Hotels weltweit bekannt gegeben. In der Türkei, im Norden der Touristenstadt Antalya, ist das Haus an den Start gegangen. Vib, kurz für „Vibrant“ (engl. für dynamisch, pulsierend), ist Best Westerns neue Lifestyle-Marke. Mit der Marke will sich Best Western auf urbanen Stil, Technologie und Nachhaltigkeit fokussieren. Als Zielgruppe stehen moderne Reisende im Fokus, die technologieaffin und im Umfeld von Internet und mobiler Kommunikation aufgewachsen sind sowie einem urbanen und nachhaltigen Lebensstil folgen.

Weitere Vib Hotel-Eröffnungen stehen unter anderem in Nordamerika an den Destinationen Springfield, Miami, Los Angeles, Staten Island/New York sowie in Asien in Seoul/Südkorea und Vientiane/Laos auf dem Plan. Zudem werden Vib-Hotelprojekte derzeit in weiteren US-Städten wie Atlanta, Charlotte, Dallas, Kapstadt, New Orleans, Scottsdale und San Diego verhandelt.

Erstes Vib Hotel in Antalya

Das Vib Antalya setzt auf modernes Design und Technik. Das 30-Zimmer-Boutique-Hotel hat eine interaktive Lobby, die offene Treffpunkte für die junge Zielgruppe und Locals sind. Außerdem sind die Gäste jederzeit verbunden: WLAN, USB-Zugänge und Stromanschlüsse sind im gesamten Haus verfügbar. Lokale Kunstwerke, Wandgemälde und interaktive Mediawände geben dem Hotel eine persönliche Note. LED Stimmungsbeleuchtung kreiert unterschiedliche Atmosphäre je nach Bereich. Das Vib Hotel verfügt zudem über einen Bistro Stop, ein Fitnesscenter sowie einen Spielsaal.

Auch die Zimmer sind technisch gut ausgestattet: von Smart-TVs mit Stream-on-demand, moderne Arbeitsplätzen und USB-Ports. In allen Zimmern, von der Standard-Kategorie bis zur Suite, finden sich eine Kaffeemaschine, elektronische Bluetooth RFID-Türschlösser und LED Regenduschen. red/ko