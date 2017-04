Hier wird der Gast selbst Teil des Kunstwerks

LANA/SÜDTIROL. Beim Betreten der neu gestalteten Zimmer findet sich der Gast einer Figur gegenüber, die an der Wand skizziert hängt. Sie möchte gedanklich mit Leben gefüllt werden. Das ist der Grundgedanke des Künstlers Hannes Egger, der mit seiner performativen Kunst jetzt einige Zimmer und Rooftop-Suiten des Hotels Schwarzschmied in Lana ausgestattet hat.

Der Gast soll in den Hotelzimmern durch Interagieren mit dem Raum in eine imaginäre Kunstwelt einzutreten und selbst Teil eines Kunstwerks werden, so der Ansatz des Machers. Ein kleines Buch, welches in den Zimmern ausliegt, gibt kreative Anregungen, erläutert die Idee hinter dem Kunstwerk und lädt ein, einmal die Perspektive zu wechseln.

Der Südtiroler Künstler Hannes Egger hatte im Hotel Schwarzschmied bereits vor zwei Jahren in den 26 Zimmern des Erweiterungsbaus „Glücksschmiede“ ein zusammenhängendes Kunstwerk geschaffen, welches eine thematisch sortierte Bibliothek darstellt. Insgesamt verfügt das 1984 errichtete familiengeführte Hotel über 55 Wohneinheiten, die sich auf drei Gebäude verteilen. Neben Kunst und Kultur setzt die Inhaberfamilie Dissertori in dem Haus auf Slow-Food sowie auf ein umfangreiches Angebot an Yoga-Kursen und -Retreats. red/rk