Blick in die neuen Räume des A-Rosa Sylt

SYLT. Das A-Rosa Sylt will mit neugestaltenen gastronomischen Bereichen punkten. Dort, wo früher die Bibliothek angesiedelt war, befindet sich jetzt die Negroni Bar, die kosmopolitischem Flair ausstrahlen soll. Denn Negroni ist ein klassischer, aus Italien stammender Cocktail aus Gin, Campari und Wermut. Die zusätzliche Hotelbar wurde zusammen mit Chef-Barkeeper Robin Vatter Bar konzipiert.

Das Dünenrestaurant, in dem Frühstück und Abendessen an Buffets und Frontcooking-Stationen angeboten werden, wurde vergrößert und verfügt nun über insgesamt 240 Plätze. Vorher waren es nur 154. In luftiger, großzügiger Atmosphäre soll nun jeder Gast hier seinen Lieblingsplatz finden. Die bestehenden Sitzmöglichkeiten wurden um die separat nutzbaren Salons „Heide“ und „Weide“ erweitert. Der Buffetbereich wurde um eine dritte Frontcooking-Station ergänzt.

Erneuert werden soll zudem in den kommenden Wochen noch das Spezialitätenrestaurant Spices, und zwar im Design und in der Ausstattung. Das Food-Konzept des Restaurants bleibt wie gehabt: Küchenchef Daniel Phillips und sein Team laden die Gäste auf eine kulinarische Reise nach Fernost ein. So stehen leichte Fisch- und Fleischgerichte mit frischen Kräutern und Gewürzen, feine Suppen oder exotische Desserts auf der Karte, mit einem Fokus auf regionalen Zutaten.

Mit der Duke’s – Teens Lounge entsteht zudem ein neuer Aufenthalts- und Erlebnisbereich für Jugendliche und Junggebliebene. Damit wird das Angebot für Familien erweitert. Ausgestattet ist der Raum unter anderem mit diversen Sitzmöglichkeiten, freiem W-Lan, einem Billardtisch sowie einem Community-Table, der zum Beispiel auch als Tischtennisplatte nutzbar ist. Während der Umbauphase sollen zudem in allen 177 Zimmern und Suiten durch Basisrenovierungsarbeiten stattfinden, um den Räumen nach sieben Jahren eine neue Frische zu geben. red/rk