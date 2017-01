Leonardo modernisiert Hotels in Madrid

MADRID. Die Leonardo-Kette investiert in Spanien. Das Leonardo Boutique Hotel Madrid und das Leonardo Hotel Madrid City Center, seit Mitte 2016 bei der Marke, bekommen ein frisches Aussehen und werden dem Stil von Leonardo angepasst. Dazu schließen die Häuser am 8. Januar und werden am 15. März wieder eröffnet.

Leonardo will damit sicherstellen, dass die Neuzugänge auch langfristig den unternehmenseigenen Qualitätsstandards entsprechen. So bekommen beide Hotels ein neues Licht- und Farbkonzept, das sich durch Ausgewogenheit auszeichnen soll. Den direkten Bezug zur Destination stellt Interior-Designer Andreas Neudahm durch lokale Bildmotive her. Zudem will er mit Akzenten und Accessoires ein harmonisches Raumbild schaffen, bei dem sich der Gast von Anfang an vertraut und wohlfühlen soll.

Das bisher dritte Madrider Hotel unter dem Dach von Leonardo, das Gran Atlanta Madrid, steht ebenfalls vor einer Renovierung. Im Frühjahr soll es vorübergehend geschlossen und umfangreich umgestaltet werden. Ziel ist eine Wiedereröffnung unter der neuen Leonardo-eigenen Lifestyle-Marke Nyx Hotels. Ein in erstes dieser Häuser gibt es bereits in Tel Aviv/Israel.

Leonardo Hotels ist die europäische Division der in Israel gegründeten Fattal Hotels Group und mit mehr als 65 Hotels in mehr als 35 Destinationen auf dem europäischen Markt vertreten, und zwar in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Spanien, Ungarn, Tschechien, Polen und Italien. red/rk