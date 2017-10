Louis C. Jacob renoviert bei laufendem Betrieb

HAMBURG. Louis C. Jacob startet Anfang 2018 erneut Umbau-, Renovierungs- und Erweiterungsmaßnahmen. „Damit das Louis C. Jacob auch in Zukunft in voller Schönheit an der Elbe erstrahlt, werden wir Teile des denkmalgeschützten Hauses auf der Wasserseite sowie im landseitigen Gebäudekomplex renovieren“, sagt Direktor Frank Wesselhoefft.

Gäste dürfen sich auf einen neugestalteten Wellnessbereich freuen. Außerdem wird ein neuer Fitness-Bereich angeschlossen. Eine komplette Modernisierung der Küche soll die kücheninternen Abläufe optimieren und für mehr Energieeffizienz sorgen.

Der Betrieb des Hotels soll mit Einschränkungen weiterlaufen. Das Haupthaus mit seinen 25 elbseitigen Zimmern, das Jacobs Restaurant und dien sechs Veranstaltungsräume werde von Mitte Januar bis Ostern geschlossen sein.

Nach wie vor stehen jedoch die 59 landseitigen Gartenzimmer zur Verfügung. Die Weinwirtschaft – Kleines Jacob wird als Hotelrestaurant einspringen und die Abendkarte um Frühstück und Mittagessen für die Hotelgäste erweitern. Die Jacobs Bar wird dagegen bis zum Abschluss der Umbauarbeiten in eine der Suiten verlegt.

Das 226 Jahre alte Gebäude war im Jahr 1996 nach dreijähriger Bauzeit wieder eröffnet worden.

In den folgenden Jahren hatte die DRS Hotel Holding als Betreiberfirma Millionenbeträge in den Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes an der Elbchaussee gesteckt. Neben der Renovierung der 84 Zimmer stand vor eineinhalb Jahren ein komplett neues Design für die Wohnhalle, die Jacobs Bar und das Jacobs Restaurant an. Mittlerweile ist das Hotel an den russischen Investor Wladimir Melnichenko verkauft worden. red/ch