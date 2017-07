Neuer Look für das Best Western Plus Theodor Storm Hotel

HUSUM. Das Best Western Plus Theodor Storm Hotel in Husum erstrahlt in neuem Look. Insgesamt 53 Zimmer, Lobby, Rezeption und Frühstücksraum wurden umgestaltet und aufgefrischt.

Die offene Lobby und der Wintergarten wurden mit neuem Mobiliar ausgestattet. Die Zimmer wurden in drei Stilrichtungen neu gestaltet und die Bäder teilweise renoviert. Die klassisch-modernen Zimmer im Anbau präsentieren sich mit schlichtem Mobiliar und hellen Farbtönen.

Im Hauptgebäude befinden sich die Zimmer im maritimen Look und im Landhaus-Stil. Passend zum Thema Nordsee werden in den Zimmern im maritimen Look diverse Akzente gesetzt: So ersetzen leuchtende Bullaugen am Bett klassische Nachttischlampen, statt Schranktürgriffen finden sich Beschläge in Marine-Optik wieder und es gibt blaue Gardinen mit einer integrierten Wellen-Struktur, die an das Meer erinnern.

Die größten Zimmer des Hauses der Kategorie Comfort Plus sind im modernen Landhaus-Stil eingerichtet. Hier punkten weiße Möbel mit filigranen Elementen. Darüber hinaus sind auch die Bäder neu gestaltet worden: Die Bäder im Jugendstil-Gebäude wurden von Grund auf renoviert und mit neuen Wand- und Fußbodenfliesen sowie Duschen, Toiletten und Heizungen ausgestattet. Die Bäder im Anbau wurden teilrenoviert und mit hochwertigen Duschwänden versehen.

Moderne Möbel gibt es nun auch in der Lobby und die Rezeption wurde erneuert. „Der Umbau hat sich wirklich gelohnt. Schon im Eingangsbereich wirkt unser Haus nun viel moderner und frischer. Mit unseren drei Zimmerstilen bieten wir für jeden Geschmack das passende Zimmer“, so Geschäftsführer Karl-Heinz Häuber. Zum Abschluss soll in diesem Jahr noch die Heizungsanlage durch ein Blockheizkraftwerk ersetzt werden. red/id