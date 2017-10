Accorhotels managt Berliner Hotel Das Stue

BERLIN. Die Konzernhotellerie ist auf dem Vormarsch. Auch in der deutschen Hauptstadt Berlin. Dort übernimmt nun die Division Luxury Brands von Accorhotels das Management des Individualhotels Das Stue. Das 78-Zimmer-Haus im Herzen des Botschaftsviertels wird damit in das Luxusportfolio der französischen Hotelgruppe integriert, die bereits mit den Marken Sofitel, Pullman und Swissôtel in der Hauptstadt vertreten ist. In Kürze soll es auch auf der Accorhotels-Website und in der App der Gruppe buchbar sein.

Eigentümer des Stue bleibt jedoch der private Berliner Investor Christian Elleke. Das Hotel befindet sich im repräsentativen Gebäude der ehemaligen Königlich Dänischen Gesandtschaft. Es hat den Anspruch, in elegantem Zusammenspiel eine klassische Fassade mit modernem Interieur zu vereinen. Zimmer und Suiten sind in gedämpften Farben gehalten, die von gelegentlichen Farbakzenten unterbrochen werden. Auf den Böden liegt dunkles Eichenparkett. Einen spannenden Kontrast hierzu bildet das außergewöhnliche Kunstkonzept des Hauses: In den öffentlichen Bereichen sind Skulpturen und Gemälde verteilt, die die Gäste spielerisch daran erinnern, dass das Stue an den Berliner Tiergarten angrenzt. Diese spezielle Atmosphäre soll auch unter dem Management der Accorhotels erhalten bleiben.

Das Boutique-Hotel wird das fünfte Haus der Accorhotels Luxury Brands in Berlin. Es ergänzt das Sofitel Berlin Kurfürstendamm, das Sofitel Berlin Gendarmenmarkt, das Pullman Berlin Schweizerhof und das Swissôtel Berlin.

Der Accorhotels-Konzern ist als Betreiber (Hotelservices) und Investor (Hotelinvest) in 95 Ländern vertreten. Zum Portfolio gehören mehr als 4200 Hotels, Resorts und Residenzen sowie über 3000 exklusive Privatwohnungen. Accor-Marken sind unter anderem Fairmont, Sofitel, MGallery by Sofitel, Pullman, Swissôtel, Novotel, Mercure und die Ibis-Familie. Außerdem steht eine Minderheitsbeteiligung an der deutschen Lifestyle-Kette 25hours. Neu ist das Open House Konzept Jo&Joe das Portfolio. red/rk