Altenberger Hof erstrahlt in neuem Glanz

ALTENBERG. Das Hotel Alternberger Hof in Odenthal im Bergischen Land hat vor Kurzem seine umfassenden Umbaumaßnahmen abgeschlossen. Für die Gestaltung zeichnete das Hamburger Innenarchitekturbüro Joi-Design verantwortlich, das dem 13-Zimmer-Hotel ein frisches Designkonzept verpasste. Die gestalterische Aufgabe: Ein neutrales und zurückhaltendes Konzept zu kreieren, das dem Charme des historischen Steingebäudes gerecht wird und in Details an die benachbarte Kathedrale erinnert.

Beim Eintreten in die Hotelhalle gelangen die Gäste in einen hellen, offenen Raum mit Wohnbereich und informellen Meetingraum. Gemütliche Möbel sind um einen offenen Kamin platziert und laden zum Verweilen ein. Der Gemeinschaftstisch aus dunklem, gebeiztem Holz wurde aus einer alten Bauernhaustür gefertigt. Zeitgenössische Sitzmöbel wurden mit graubraunem, weichem Leder bezogen, Pendel-Leuchten aus Kupferdraht verleihen dem Raum Wärme und natur-orientierte Akzente holen das Äußere ins Innere. Der Konferenzraum ist außerdem mit einem semi-transparenten Vorhang versehen und ermöglicht es, den Raum individuell einzusetzen.

Die Gästezimmer sind wie die öffentlichen Bereiche natürlich und elegant eingerichtet. Neutrale Töne, Oberflächen und Stoffe prägen den Raum. Die Bädern sind modern und mit großzügigen Duschen ausgestattet. Witziges Detail sind die Nachttischlampen und Wandhaken aus Glas, die an Kirchenfenster aus der Nachbarschaft erinnern. Sie greifen das knallige Orange wieder auf und erfüllen den Raum mit Wärme.

Bereits seit 1984 entwickelt Joi-Design Design-Konzepte für die internationale Hotellerie. Das Team besteht aus Innenarchitekten, Architekten, Ingenieuren, Grafikern und Produktdesignern und gestaltet außerdem Restaurants und Spas. red/nz