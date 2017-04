Das Hotelzimmer per Fingerabdruck öffnen

SOLOTHURN. Warum noch einen Schlüssel mitschleppen, wenn moderne Systeme die Person über deren Biometrie erkennen können? Das dachten sich die Entwickler der Glutz AG, einem Anbieter für Zutrittslösungen. Die Firma mit Hauptsitz in der Schweiz hat jetzt ein System auf den Markt gebracht, bei dem anstelle eines Schlüssels oder einer Keycard ein Fingerabdruck verwendet werden kann.

Die Lösung kann sowohl im Neubau installiert als auch in älteren Gebäuden nachgerüstet werden. Sie eignet sich aber zunächst vornehmlich für Wohnobjekte. Passend gibt es auf einander abgestimmte Setlösungen aus Fingerscanner, Schloss, Beschlag und Bändern. Auch lässt sich die Home-Biometrie-Lösung smart über eine App per Smartphone verwalten. Das Ganze soll ein hohes Level sowohl an Sicherheit als auch an Bedienkomfort bringen.

Ein Vorbild für die Hotellerie? In der derzeitigen Version eher nicht, teilt ein Sprecher der Glutz AG auf Anfrage der AHGZ mit. Denn die neue Biometrie-Lösung ist zunächst ein System für einzelne Türen, ohne weitere Vernetzung. Die bräuchte man aber in der Hotelbranche, allein schon wegen der vielen Zimmer und der wechselnden Gäste. Die Türen müssten ständig ohne viel Aufwand umprogrammiert werden. Aktuell gibt es bei Glutz eine solche vernetzte Gesamtlösung noch nicht – sie kann aber noch kommen. rk